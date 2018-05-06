النجم سواريز يعلن تعاقد برشلونة مع غريزمان

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الدولي الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، أن الفريق الكتالوني حسم صفقة التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان.

وصرح سواريز بمقابلة مع راديو "رينكون دي أوروغواي": "تعاقد برشلونة مع لاعبين من طينة غريزمان يجعلني فخوراً، مثلما سبق لهم ضم "الفرنسي" عثمان ديمبيلي و"البرازيلي" فيليبي كوتينيو، إنهم لاعبون يقدمون الشيء الكثير، غريزمان في مستوى عال جداً منذ فترة طويلة ولا يزال يقاتل دائماً من أجل الكرة ".

ويخوض غريزمان البالغ من العمر 27 عاماً مع أتلتيكو مدريد المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، أمام مرسيليا الفرنسي في 16 مايو الحالي في مدينة ليون الفرنسية، قبل الانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي، للاستعداد لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.