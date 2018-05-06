لوكومتيف موسكو يتوج بلقب الدوري الروسي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

احتشد جمهور غفير على ملعب "آر زيد دي" في العاصمة الروسية عندما استضاف لوكوموتيف موسكو ضيفه سان بطرسبيرغ ضمن منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

الفوز كان سوف يكفل لأصحاب الأرض نيل لقب الدوري للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

محاولات الجانبين في الشوط الأول لم يكتب لها التوفيق، ففي الدقيقة 22 نجح حارس زينيت في السيطرة على ضربة اليكسي ميرانشوك.

وفي الجانب الآخر، سدد ماتياس كرانيفيتر بعيداً من هدف مضيفه في الدقيقة 30. واستمر الحال على هذا المنوال في الشوط الثاني، محاولات من لوكومتيف موسكو لم تكلل بالنجاح، من ميرانشوك في الدقيقة 63 ثم من ديمتري بولوز في الدقيقة 85.

وقبل 3 دقائق من نهاية المباراة أحرز إيدر هدف الفوز الغالي للوكومتيف موسكو ليتوج الفريق باللقب.

مدرب لوكومتيف يوري سيومين، البالغ من العمر 70 عاماً، الذي كان قد قاد الفريق للفوز بكأس الدوري عامي 2002 و2004، عاد ليتولى المهمة مرة أخرى 2016 ويكرر نجاحه السابق.