كليفلاند يتفوق على تورونتو في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد ليبرون جيمس فريق كليفلاند كافالييرز عندما استضاف فريق تورونتو رابتورز في المباراة الثالثة بين الفريقين في الدور الإقصائي لنصف نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

كليفلاند كان الفريق الأفضل في الشوط الأول واستفاد برميات متعددة من ليبرون جيمس ورفاقه ليتقدم بنهاية الشوط بـ 24 نقطة مقابل 19 نقطة.

وتواصل الأداء القوي من كليفلاند في الشوط الثاني وتفوق بـ 50 نقطة مقابل 38 بعد رمية أخرى من كايل كورفر.

تورونتو كافح ببسالة في الشوط الثالث وقلص تفوق كليفلاند قبل أن ينجح ليبرون جيمس في تحقيق رمية مدت تفوق صاحب الأرض إلى 79 نقطة مقابل 65.

واحتدم وطيس التنافس في الشوط الرابع وبعد هجمات كاسحة من تورونتو أفلح الفريق في معادلة النتيجة بـ 103 نقاط لكل فريق، غير أن ليبرون جيمس سجل رمية في آخر ثانية ليساعد فريق كليفلاند كافالييرز على الفوز بالمباراة بـ 105 نقاط مقابل 103 نقاط لتورونتو.