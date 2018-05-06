ملعب "موردوفيا" في مدينة سارانسك جاهز لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تتطلع مدينة "سارانسك" الروسية إلى تدشين ملعب جديد مع دنو موعد انطلاق المهرجان الكروي العالمي لعام 2018، الذي ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم.

إنه ملعب "موردوفيا" الذي سيتسع لحوالي 45 ألف متفرج، وقد استضاف الملعب الجمعة الماضية مباراة تجريبية للمرة الثانية جمعت بين الفريقين المحليين موردوفيا وكاماز.

ولكن نادي موردوفيا لن يتمكن من الاعتياد على قدرة الاستيعاب الكبيرة للملعب، لذلك من المتوقع أن يقلص عدد المقاعد إلى 28 ألف متفرج بعد انتهاء كأس العالم.

وسيولي منتخب بنما اهتماماً خاصاً بمدينة "سارانسك" عاصمة "موردوفيا" لا سيما لأنه سيتخذها مقراً له.

وسيجري المنتخب المتحدر من أميركا الوسطى تدريباته في المركز الأولمبي للتدريب.

كذلك، سيستضيف الملعب مباريات للمجموعات الثانية والثالثة والسابعة والثامنة ومنتخبات البيرو والدنمارك وكولومبيا واليابان وإيران والبرتغال وباناما وتونس.

ويشار إلى أن مدينة "سارانسك" تبعد 656 كلم عن العاصمة الروسية موسكو وقد ازدادت أهميتها كمركز تجاري.