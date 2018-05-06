يوفنتوس يقترب من التتويج بلقب الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب فريق يوفنتوس من الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، بعد فوزه على ضيفه بولونيا 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 36 من الكالتشو.

وقلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام بولونيا إلى فوز 3 / 1، حيث أنهى بولونيا الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله سيموني فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، تمكن يوفنتوس من معادلة النتيجة بهدف سجله سباستيان مايو، لاعب بولونيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51، ثم أضاف سامي خضيرة الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 63 قبل أن يسجل باولو ديبالا الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 69.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد بولونيا عند 39 نقطة في المركز الـ 12.ويمكن ليوفنتوس أن يفوز بلقب الدوري في حال خسارة نابولي أمام ضيفه تورينو.