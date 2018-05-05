شالكه يحجز مقعداً في "دوري الأبطال"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ضمن نادي شالكه بطاقته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2-1 في المرحلة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين تأجل هبوط هامبورغ إلى المرحلة الأخيرة رغم خسارته امام اينتراخت فرانكفورت.

وضمن شالكه أيضاً مركز الوصيف بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط على بوروسيا دورتموند الذي ضمن البطاقة الثالثة عملياً وليس حسابياً رغم خسارته أمام ضيفه ماينتس 1-2، مستفيداً في الوقت نفسه من خسارة هوفنهايم أمام مضيفه شتوتغارت صفر-2، وتعادل باير ليفركوزن سلباً مع مضيفه فيردر بريمن.

ولا يزال دورتموند متقدماً على كل هوفنهايم وليفركوزن بثلاث نقاط مع فارق ثلاثة أهداف عن الأول وستة أهداف عن الثاني.

ودخل لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي دائرة المنافسة على البطاقة الرابعة بعدما رفع رصيده الى 50 نقطة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 4-1.