المنتخب الفرنسي يفتقد خدمات المدافع كوتشيلني في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن لوران كوتشيلني مدافع أرسنال الإنجليزي سيغيب عن المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بسبب الإصابة.

وتعرض كوتشيلني لإصابة خطيرة في وقت مبكر من المباراة، التي خسرها أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر/ 1 الخميس الماضي، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وخرج كوتشيلني من الملعب محمولاً على محفة طبية، وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، عقب المباراة إن اللاعب البالغ من العمر"32 عاماً" ربما يكون قد تعرض لتمزق في وتر أخيل.

وأعلن ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن كوتشيلني، الذي سبق أن شارك في 51 مباراة دولية، لن يكون ضمن قائمة المنتخب في المونديال الروسي.