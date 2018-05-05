برشلونة يستعد بقوة للقاء ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رغم أن فريق برشلونة حسم التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة في آخر 10 مواسم في الجولة الماضية من الدوري، إلا أن البلوغرانا لن يتنازل عن الفوز عندما يواجه ضيفه ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو، في الجولة 36.

ودائماً ما تكون مباريات الكلاسيكو معارك شرسة، كما أن الريال يسعى للثأر من هزيمته المذلة صفر / 3 أمام جماهيره في مباراة الدور الأول التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وحجز الريال مقعده في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا بتغلبه على بايرن ميونخ 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي، ويسعى للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وهو ما قد يقلل من احتفالات برشلونة بالفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين.

ويحتل برشلونة، الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري، صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة من 34 مباراة، بينما يحتل الريال المركز الثالث، بفارق 15 نقطة عن برشلونة وتتبقى له أيضاً 4 مباريات.

وسيشارك أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة له، حيث يرحل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.