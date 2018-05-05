يويفا يوقف المدرب دييغو سيميوني 4 مباريات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقاف مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، 4 مباريات، واعتبار مباراة الخميس الماضي أمام فريق آرسنال الإنجليزي، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي ضمن العقوبة، وذلك بعد طرده في مباراة الذهاب بين الفريقين في 26 أبريل الماضي.

وطرد الحكم الفرنسي كليمان توربان سيميوني في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، بسبب اعتراضه "بشكل غير مقبول" على احتساب خطأ على اللاعب لوكاس هيرنانديز، وحدث ذلك بعد 3 دقائق من طرد لاعب فريقه سيمي فرساليخو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأوضح "يويفا" أيضاً أن سيميوني سيدفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو، ولن يكون متواجداً في نهائي الدوري الأوروبي بين فريقه وفريق مارسيليا الفرنسي في ليون 16 من الشهر الجاري.