نيوأورليانز يتقدم على غولدن ستيت في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





كانت النتيجة التعادل بمباراة لكل فريق عندما استضاف نيوأورليانز بيليكانز فريق غولدن ستيت، في المباراة الثالثة في سلسلة لقاءات الدور الإقصائي لنصف نهائي بطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كانت الكفة متقاربة جداً في الشوط الأول قبل أن يشن نيوأورليانز بيليكانز هجمات متلاحقة في نهاية الشوط ساعدته على التقدم بـ 30 نقطة مقابل 21.

ستيفن كوري قام بكل جهد ممكن في الشوط الثاني لمساعدة غولدن ستيت وأفلح في تقليص تفوق نيوأورليانز إلى 57 نقطة مقابل 48.

ورغم محاولات كلاي تومسون وزملائه في فريق غولدين ستيت فإن فريق نيوأورليانز بيليكانز حافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية معتمداً على أداء قوي من أنتوني ديفيس الذي سجل 33 نقطة وجرو هوليداي، الذي سجل 21 نقطة ليساهما في فوز الفريق بالمباراة بـ 119 نقطة مقابل 100 نقطة.