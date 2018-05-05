برايتون يضمن البقاء بالدوري الممتاز عقب الفوز على اليونايتد

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ضمن نادي برايتون البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم عقب فوزه على فريق مانشستر يونايتد، 1-0، في الجولة 37. ويدن برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه باسكال جروز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

ورفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 77 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في خمس مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو التاسع لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 13 مباراة.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة له في آخر سبعة مواسم.