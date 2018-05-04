الإنجليزي جيرارد يقترب من قيادة نادي رينجرز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكدت تقارير صحافية، أن لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق ستيفن جيرارد، وافق على تولي تدريب نادي رينجرز المنافس في الدوري الإسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وذكر تقرير بثته قناة سكاي الإنجليزية نقلاً عن مصادر قولها، إن قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عمل مدرباً بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عاماً بعد اعتزاله في 2016 وافق على اتفاق لمدة ثلاثة أعوام يحل بمقتضاه مكان المدرب السابق غرايم مورتي.

وسيواجه جيرارد مهمة صعبة في تدريب الفريق الإسكتلندي، في أول تجربة له في عالم التدريب.

وحقق رينجرز رقماً قياسياً في الفوز بلقب الدوري الإسكتلندي 54 مرة، لكن النادي لا يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت في هبوطه لدوري أدنى درجة في إسكتلندا في 2012.