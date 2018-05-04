الإنجليزي جيرارد مدرباً لنادي رينجرز الإسكتلندي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بات لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ستيفن جيرارد، مدرباً لنادي رينجرز المنافس في الدوري الإسكتلندي الممتاز لكرة القدم، قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عمل مدرباً بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عاماً بعد اعتزاله في 2016.

ووافق على اتفاق لمدة ثلاثة أعوام يحل بمقتضاه مكان المدرب السابق غرايم مورتي، وسيواجه جيرارد مهمة صعبة في تدريب الفريق الإسكتلندي، في أول تجربة له في عالم التدريب.

وحقق رينجرز رقماً قياسياً في الفوز بلقب الدوري الإسكتلندي 54 مرة، لكن النادي لا يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت في هبوطه لدوري أدنى درجة في إسكتلندا في 2012.