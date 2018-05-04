"مورينيو" يرشح مساعده فاريا لقيادة أرسنال الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن مساعده روي فاريا، يمكنه قيادة أرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن فاريا البالغ "42 عاماً" أحد المرشحين لخلافة الفرنسي آرسين فينجر، الذي سيرحل بعد 22 عاماً مع النادي اللندني.

ويعمل البرتغالي فاريا مع مورينيو منذ 2001، ونالا معاً 25 لقباً مع ستة أندية مختلفة.

وأجاب مورينيو عند سؤاله عن إمكانية ترشيح مساعده لتولي تدريب آرسنال قائلاً: "أعتقد نعم.. لا أعلم إذا ما كان يريد أن يكون مدرباً.. تسألوني هل هو الرجل المناسب وإجابتي نعم".