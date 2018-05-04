يوفنتوس يتطلع للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 7 توالياً

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يتطلع فريق يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، في حال فوزه على بولونيا السبت في الجولة 36 من الكالتشو، وخسارة نابولي أمام تورينو في اليوم التالي.

وساعد الفوز الذي حققه يوفنتوس 3 / 2 على إنتر ميلان في الجولة السابقة الفريق في نسيان الأداء المتذبذب وابتعد بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي، الذي خسر صفر / 3 أمام فيورنتينا، رغم أنه كان قد فاز على يوفنتوس 1 / صفر قبلها بجولة وليقلص الفارق بينهما إلى نقطة.

وفي حال فوز يوفنتوس، وتعادل نابولي يوم الأحد، سيظل نابولي ينافس نظرياً على اللقب، حيث سيكون الفارق 6 نقاط فقط قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وفي حال تساوى نابولي في عدد النقاط مع يوفنتوس في الجولة الختامية من الموسم المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري، سيظل من المرجح أن يتوج يوفنتوس بلقب الدوري بسبب فارق الأهداف، حيث سجل يوفنتوس 81 هدفا حتى الآن وتلقى 22 هدفاً، فيما سجل نابولي 71 هدفاً وتلقى 26 هدفاً، علماً بأن الفريقين متساويين في النتائج المباشرة.