بوسطن يتقدم على فيلادلفيا في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استقبل بوسطن سيلتيك فيلادلفيا سيفنتي سكسرز في المباراة الثانية في إقصائيات الرابطة الأميركية لكرة السلة وكان قد فاز بالمباراة الأولى.

فيلادلفيا تمكن من إنهاء النصف الأول متقدما بنتيجة 54 مقابل 44 نقطة، لكن بوسطن انتفض في الربع الثالث بقوة وبعد ثلاثية جيسون تاتوم أصبحت النتيجة التعادل 61 نقطة لكل طرف، ثم تقدم بوسطن بعد ثلاثية ماركوس موريس الذي رفع النتيحة إلى 96 لبوسطن مقابل 95 لفيلادلفيا، قبل أن يسجل جيسون تاتون سلة ليعزز تقدم سيلتيك بـ 108 نقاط مقابل 103 نقاط.

وبهذا الفوز تقدم سيلتيك بمباراتين دون مقابل على فيلادلفيا.