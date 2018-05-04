أتلتيكو مدريد ومارسيليا يتأهلان لنهائي الدوري الأوروبي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل أتلتيكو مدريد زحفه نحو تحقيق حلمه بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه أرسنال في إياب المربع الذهبي للمسابقة، ليفوز 2 / 1 على نظيره الانجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما سبق له أن تعادل ذهابا 1 / 1 مع الفريق الملقب بـ (المدفعجية) الأسبوع الماضي، ليبلغ النهائي.

فعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد، تقمص المهاجم المخضرم دييجو كوستا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

بتلك النتيجة، اغتال أتلتيكو أحلام أرسنال في التتويج بالدوري الأوروبي، لتتبخر آخر أحلام الفريق اللندني في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

مارسيليا إلى النهائي:

وفي مدينة سالزبورج النمساوية، اقتنص مارسيليا بطاقة التأهل للنهائي، رغم خسارته 1 / 2 أمام ريد بول سالزبورج في لقاء الإياب، وذلك عقب فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

اضطر الفريقان للعب وقتاً إضافياً مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراة العودة بفوز الفريق النمساوي 2 / صفر، وهي نفس النتيجة التي فاز بها مارسيليا في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعبه يوم الخميس الماضي.

بادر أمادو حايدرا بالتسجيل لسالزبورج في الدقيقة 53، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز بونا سار لاعب مارسيليا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

في الوقت الإضافي، وبينما كان الجميع يتأهب للاحتكام لركلات الترجيح في ظل استمرار النتيجة بتقدم سالزبورج بهدفين نظيفين، أحرز رولاندو هدف التأهل لمارسيليا في الدقيقة 116، قبل أن تتضاعف معاناة سالزبورج الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حايدرا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 119.

يذكر أن الفائز بلقب الدوري الأوروبي سوف يتأهل لمرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.