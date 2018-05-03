هيرتا برلين يتعاقد مع الهولندي ديلروسون لـ 4 أعوام

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، تعاقده مع الجناح الهولندي جافايرو ديلروسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد طويل الأمد.

ووقع ديلروسون البالغ من العمر 19 عاماً، أحد العناصر الأساسية لفريق الشباب تحت الـ 23 عاماً بنادي مانشستر سيتي، على عقد مع هيرتا برلين لمدة أربعة أعوام، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.

وصرح مايكل بريتز المدير العام للنادي: "لقد حظي بتدريب ممتاز من الناحيتين الفنية والتكتيكية، في أياكس ومانشستر سيتي، إنه لاعب قوي وسريع".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لأننا حصلنا على خدماته، وسط منافسة شرسة من فرق كبيرة".