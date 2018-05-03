الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوقف إسلام سليماني 3 مباريات

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، النجم الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق نيوكاسل، 3 مباريات، بتهمة السلوك العنيف في لعبة بدون كرة.

وتتعلق عقوبة سليماني، المعار من ليستر سيتي، بتدخله العنيف مع كريج داوسون لاعب ويست برومويتش ألبيون، خلال مباراة الفريقين السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ير حكم المباراة، التدخل العنيف حينذاك، ولكن التسجيلات التليفزيونية أظهرته.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أصدره الخميس، أن اللاعب تقبل التهمة لكنه ادعى أن العقوبة مبالغ فيها، وتعني العقوبة نهاية موسم سليماني مع نيوكاسل، حيث لا يتبقى للفريق في الموسم سوى 3 مباريات.