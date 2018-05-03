الفيفا يوقف مدرب السلفادرو "رامون مارادياجا " لمدة عامين

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإيقاف المدرب السابق لمنتخب السلفادور الأول، رامون مارادياجا، عامين، بعدما تقاعس عن الإبلاغ عن محاولة تلاعب بنتائج بعض المباريات.

واتهم مارادياجا، اللاعب الدولي السابق لهندوراس، بخرق المادتين 21 و18 من لائحة الانضباط الخاصة بالفيفا.

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، سيدفع المدرب الهندوراسي غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دولار.

وكشفت الفيفا أن مارادياجا سمح لبعض لاعبي منتخب السلفادور بالاجتماع بطرف ثالث، تعهد خلاله هذا الأخير بتقديم هدايا مالية للاعبين في حال تلاعبهم بنتيجة مباراة السلفادور أمام كندا.