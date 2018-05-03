ليفربول يملك أفضلية تاريخية على ريال مدريد في نهائي الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يملك نادي ليفربول الإنجليزي أفضلية تاريخية على غريمه ريال مدريد الإسباني، الذي سيواجه في الـ 26 من مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق للفريقين طوال تاريخهما في البطولة الأوروبية أن تعادلا في أي مباراة، حيث فاز ريال مدريد في مباراتين، فيما فاز ليفربول في 3 مباريات.

وكانت المباراة الأشهر بين الفريقين في عام 1981 على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، عندما فاز ليفربول بهدف نظيف سجله اللاعب الآن كيندي ليقود فريقه إلى التتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه.

ولم يلتق الفريقان مرة أخرى بعد تلك المباراة الشهيرة إلا في موسم 2008/2009، عندما اصطدما ببعضهما البعض في دور الـ 16، وفاز ليفربول بتلك المواجهة بنتيجة كاسحة، حيث تغلب على منافسه الإسباني في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بهدف نظيف ثم فاز عليه مرة أخرى في الإياب في أنفيلد بأربعة أهداف دون رد.

وفي موسم 2014/2015 تمكن ريال مدريد من الثأر لنفسه، وكان ذلك في دور المجموعات عندما فاز على ليفربول في ملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد فاز ريال مدريد بهدف نظيف سجله بنزيمة أيضاً.

لذلك من المتوقع أن نشهد نهائي من العيار الثقيل، خاصة بأن الريدز يملك أفضل لاعب في إنجلترا حالياً" النجم محمد صلاح"، بينما سيعتمد ريال مدريد على قوة النجم رونالدو.