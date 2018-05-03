يوتاه جاز يدرك التعادل مع بوسطن في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حل فريق يوتاه جاز ضيفاً على فريق هيوستن روكيتس في قاعة تويوتا سنتر وهو يتطلع لمعادلة النتيجة بفوز لكل طرف في الملاحق الإقصائية المكونة من 7 مباريات محتملة.

في الربع الأول تقدم فريق يوتاه جاز بـ 20 نقطة مقابل 13 بعد سلة سجلها دونوفان ميتشيل.

وفي الربع الثاني تقدم يوتاه جاز بواقع 47 نقطة مقابل 37 نقطة بعد سلة سجلها كلينت كوبيلا.

وفي الربع الثالث سجل كريس بول سلة ثلاثية، زادت من تقدم يوتاه بواقع 66 نقطة مقابل 60 نقطة.

بعدها انتزع فريق هيوستن التقدم بواقع 71-69 بعد سلة أحرزها تريفور اريزا.

ورغم محاولات فريق هيوستن في الربع الرابع نجح فريق يوتاه جاز في الفوز باللقاء بواقع 116 نقطة مقابل 108 نقاط.

ليتعادل الطرفان بلقاء لكل فريق، وستقام المباراة الثالثة بين الفريقين، الجمعة المقبل في يوتاه.