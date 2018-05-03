ليفربول يبلغ نهائي دوري الأبطال على حساب روما الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





اقترب ليفربول الانجليزي من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 13 عاماً، عقب تأهله للمباراة النهائية للمسابقة القارية، رغم خسارته 2-4 أمام مضيفه روما الإيطالي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، الأربعاء.

استفاد ليفربول من فوزه الكبير ذهاباً 5 / 2 على روما الأسبوع الماضي، ليفوز 7 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2007.

بادر النجم السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لليفربول مبكراً في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل روما بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيمس ميلنر لاعب ليفربول هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

لم يهنأ روما بتعادله كثيراً، بعدما أعاد الهولندي جورجينهو فاينالدوم التقدم مجدداً لليفربول في الدقيقة 25، فيما أضاف البوسني إيدين دزيكو هدف التعادل لروما في الدقيقة 52، وتكفل البلجيكي رادجا ناينجولان بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لروما في الدقيقتين 87 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.

بات ليفربول، الذي تلقى خسارته الأولى في النسخة الحالية للبطولة، أول فريق انجليزي يتأهل للمباراة النهائية في المسابقة القارية منذ 6 أعوام.