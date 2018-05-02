الفيفا يقترح إقامة مونديال مصغر كل عامين

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قدم السويسري، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اقتراحاً بإقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة 8 منتخبات، كل عامين دون المساس بكأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم، والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية.

ويعتقد "فيفا" أنه يمكن بيع حقوقها، مقابل 25 مليار دولار، لمدة 12 عاماً .

وصرح إنفانتينو: مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة، التي يريد الفيفا إقامتها في أكتوبر ونوفمبر من كل عام بشكل "فردي"، بدءاً من 2021.

وفي المقابل، ووفقاً لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حالياً كل 4 أعوام قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.