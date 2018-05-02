في لقاء الإياب

أرسنال يتطلع لبلوغ نهائي اليوروباليغ على حساب أتلتيكو مدريد

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 5:40 م
  • جانب من استعدادات أرسنال
    جانب من استعدادات أرسنال
أجرى نادي أرسنال الإنجليزي حصة تدريبية أخيرة، استعداداً للقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم .
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
يعلم نادي أرسنال الإنجليزي جيداً بأن تخطي عقبة أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، سيعمل على تهدئة العاصفة القوية والغضب الجماهيري المثار حول أداء الفرق في الآونة الأخيرة.
 
فعلى ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، يعرف المدرب فينغر الذي أعلن رحيله عن الفريق اللندني في نهاية الموسم، صعوبة المهمة بعد أن اكتفى الفريق بالتعادل 1-1 ذهاباً الأسبوع الماضي على استاد الإمارات.
 
وكانت آخر مرة اهتزت فيها شباك أتلتيكو مدريد على ملعبه بالعاصمة الإسبانية، في منتصب يناير الماضي، وقد عزز فرصته بشكل كبير في التأهل للنهائي الأوروبي، عندما تغلب على النقص العددي في صفوفه وخطف هدف التعادل 1 / 1 على ملعب أرسنال الخميس الماضي، عن طريق أنطوان جريزمان، قبل ثماني دقائق من النهاية.
 
ومع ذلك، ربما انتعشت آمال أرسنال نسبياً، في تغير الحال خلال مباراة الخميس، في ظل حالات الغياب التي تشهدها الخطوط الخلفية لأتلتيكو.