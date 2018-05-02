غولدن ستيت يتقدم على نيو أورليانز في إقصاءات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق غولدن ستيت فوزه الثاني في الدور الثاني من إقصائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 121-116.

وبعد أن حسم اللقاء الأول بسهولة السبت الماضي 123-101، واجه غولدن ستيت مقاومة شديدة في الثانية التي كانت متكافئة إلى حد بعيد تبادل الفريقان الفوز في أرباعها، وحسمت النتيجة بتفاصيل صغيرة.

وشارك نجم غولدن ستيفن كوري لأول مرة منذ إصابته في كاحل قدمه اليمنى في 23 مارس الماضي، وقدم مردوداً طيباً تمثل في 28 نقطة و7 متابعات، وتكفل معه في تحقيق الفوز بشكل خاص كيفن دورانت "29 نقطة و6 متابعات و7 تمريرات" ودرايموند غرين 20 نقطة و9 متابعات و12 تمريرة.