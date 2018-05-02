ريال مدريد يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تمكن ريال مدريد الإسباني من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد التعادل مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 2 /2 في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب اليانز أرينا بفوز الريال 2 /1 ليتفوق النادي الإسباني 4 /3 في مجموع المباراتين.

تقدم جوشوا كيميتش بهدف لبايرن في الدقيقة الثالثة ولكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11، وعاد بنزيمة وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني ثم سجل الكولومبي خاميس رودريجيز المعار من ريال مدريد للنادي البافاري، هدف التعادل في الدقيقة 63.

والتقى الفريقان 26 مرة، حيث فاز الريال 12 مرة مقابل 11 انتصارا للبايرن وتعادلا 3 مرات.

وأطاح ريال مدريد بمنافسه الألماني من دور الثمانية لنسخة الموسم الماضي للبطولة بالفوز عليه 6 /3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.