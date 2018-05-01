ليفربول يتطلع لتأكيد التفوق على روما في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يعود ليفربول الإنجليزي إلى الملعب الأولمبي في روما الذي شهد تتويجه بلقبين من أفضل ألقابه القارية، وذلك عندما يواجه روما الإيطالي الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفربول أول لقب له من ألقابه الخمسة في المسابقة القارية العريقة على الملعب الأولمبي في روما عندما تغلب على بوروسيا مونشنغلاباخ الألماني 3-1 في المباراة النهائية لعام 1977، ثم ظفر على الملعب ذاته بلقبه الرابع عام 1984 على حساب روما بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1.

في المقابل، يبدو أن مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو سيفتقد لخدمات لاعب وسطه الهولندي كيفن ستروتمان بسبب إصابة في ساقه تعرض لها في مباراة الذهاب.

ويتعين على روما تكرار "ريمونتا" أخرى للوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وهو ما عبر عنه دي فرانشيسكو بقوله "لقد قمنا بشيء غير عادي في دوري الأبطال هذا الموسم"، مضيفاً "قام الفريق بمشوار رائع حتى الآن ولا نريد التوقف الآن... نريد أن نؤمن بهذه العودة".