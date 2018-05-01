سباقات الفورمولا 1 للسيارات ستبث عبر "تويتر"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أن السلسلة ستبث عرضاً يلي السباقات على الهواء مباشرة عبر تويتر، اعتباراً من جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع المقبل، في برشلونة، بمشاركة السائق الألماني المعتزل نيكو روزبرغ.

وفي بيان، أكدت فورمولا 1: المتابعون لحساب بطولة العالم الرسمي على تويتر، سيكون بوسعهم مشاهدة مقابلات مع السائقين، ورؤساء الفرق، وآخرين على حلبة كاتالونيا.

وسيتم بث العرض، الذي سيقدمه المعلق البريطاني ويل باكستون على الهواء، بعد 9 سباقات أخرى، وسيتضمن مناقشات بمشاركة روزبرغ الذي كان زميلاً لبطل العالم الحالي لويس هاميلتون.

وأعلنت فورمولا 1، المملوكة لمجموعة ليبرتي ميديا، أن الشراكة مع تويتر ستتخطى الحقوق الحصرية لشبكة التواصل الاجتماعي لبث عرض فورمولا 1 المباشر.

وأضافت: في كل السباقات التالية سيتم نشر أبرز الأحداث بعد السباق ،عن طريق لقطات فيديو في تويتر، وهو ما سيوفر للمشجعين مجموعة ضخمة من اللقطات على الحلبة، وسيمنح المعلنين فرصة للوصول إلى عدد كبير من جماهير فورمولا 1.

يذكر بأن حساب فورمولا 1 على تويتر يضم حالياً 3.63 مليون متابع.