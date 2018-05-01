بايرن ميونيخ يتطلع لعبور محطة ريال مدريد في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ستكون مهمة بايرن ميونيخ صعبة عند حلوله ضيفاً على ريال مدريد في لقاء إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاصة، بعدما حدث في مباراة الذهاب فبعد أن كان الفريق متقدما بهدف دون مقابل تكبد هدفين من مارسيلو وماركو أسينسيو ليخسر اللقاء بهدفين مقابل هدف.

ويعني ذلك أن الفريق الألماني بحاجة لتسجيل هدفين على الأقل على استاد سنتياغو برنابيو، لينعش أمل التأهل إلى النهائي.

بايرن الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات فاز آخر مرة باللقب عام 2013، عندما كان تحت إشراف مدربه الحالي، يوب هاينكس، غير أن ريال مدريد فاز بآخر 6 لقاءات ضد الفريق الألماني مسجلاً 15 هدفاً.