توتنهام يتمسك بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ضيق فريق توتنهام الخناق على ليفربول صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه واتفورد، 2-0، في المرحلة 36.

وخاض توتنهام 35 مباراة حتى الآن مقابل خوض ليفربول 36 مباراة. وتقدم ديلي الي بهدف لتوتنهام في الدقيقة 16 ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ورفع توتنهام رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول صاحب المركز الثالث، والذي تعادل، السبت الماضي، سلبياً مع ستوك سيتي، وظل واتفورد في المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.