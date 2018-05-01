بوسطن يحقق فوزه الأول في نصف نهائي المجلس الشرقي للسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف بوسطن سيلتيك فريق فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز على ملعب تي دي غاردين في بوسطن بولاية ماساشوستس، في المباراة الأولى بين الفريقين في نصف نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

تألق اللاعب، جويل إيمبيد، لفريق فيلادلفيا في الشوط الأول للمباراة، بينما أحسن تيري روزييه الأداء في الشوط لبوسطن، ليساعده على التفوق بنهايته بـ 25 نقطة مقابل 22.

وتواصل الأداء القوي من بوسطن في الشوط الثاني معتمداً على رميات مبدعة من تيري روزييه، ليتقدم بنهاية الشوط بـ 56 نقطة مقابل 45.



وتضافرت جهود آل هوروفورد وجيسون تاتوم لتسجيل 41 نقطة لبوسطن في الأشواط الثلاثة، مما ساعده على التفوق بنهاية الشوط الثالث بـ 87 نقطة مقابل 75.

وعجز فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز عن استعادة زمام المبادرة في الشوط الرابع، فقد مضى فريق بوسطن سيلتيك ليفوز بالمباراة بـ 117 نقطة مقابل 101 لفيلادلفيا.