ايمري جان يوافق على التوقيع لنادي يوفنتوس الإيطالي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يستعد لاعب الوسط الألماني ايمري جان للانتقال من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي بعدما وافق على عقد لخمسة أعوام، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الدولي الألماني الغائب عن الملاعب حالياً بسبب إصابة في ظهره، قد يوقع العقد خلال الأسبوع الحالي من دون أن يحصل ليفربول على أي مقابل لأن ارتباطه بالفريق الإنجليزي يصل إلى نهايته في ختام الموسم.

وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب البالغ 24 عاماً توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس يقضي بحصوله على 6 ملايين يورو سنوياً.