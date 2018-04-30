في سوق الانتقالات الصيفي...

ايمري جان يوافق على التوقيع لنادي يوفنتوس الإيطالي

  • الإثنين 30, أبريل 2018 في 9:15 م
  • ايمري جان
    ايمري جان
اقترب لاعب الوسط الألماني ونادي ليفربول الإنجليزي ايمري جان، من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية في إيطاليا.
الشارقة 24 - أسعد خليل: 
 
يستعد لاعب الوسط الألماني ايمري جان للانتقال من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي بعدما وافق على عقد لخمسة أعوام، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية في إيطاليا.
 
وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الدولي الألماني الغائب عن الملاعب حالياً بسبب إصابة في ظهره، قد يوقع العقد خلال الأسبوع الحالي من دون أن يحصل ليفربول على أي مقابل لأن ارتباطه بالفريق الإنجليزي يصل إلى نهايته في ختام الموسم.
 
وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب البالغ 24 عاماً توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس يقضي بحصوله على 6 ملايين يورو سنوياً.