كليفلاند كافالييرز يصعد للدور الثاني في نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كانت النتيجة التعادل بثلاث مباريات لكل فريق عندما استضاف كليفلاند كافالييرز، فريق إنديانا بيسرز في المباراة السابعة والأخيرة في سلسلة لقاءاتهما، في الدور الإقصائي الأول للمجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأ كليفلاند المباراة بشكل جيد وتقدم الفريق بنهاية الشوط بـ 31 نقطة مقابل 19 نقطة.

وتوالت النقاط في الشوط الثاني لفريق كليفلاند كافالييرز من نجمه المبدع، ليبرون جيمس، وتقدم بـ 54 نقطة مقابل 43.

وعاد ليبرون جيمس إلى أرض الملعب في الشوط الرابع، وواصل هو وكيفين لوف تسجيل النقاط لفريق كليفلاند الذي صمد أمام هجمات متأخرة من فيكتور أولاديبو، ليفوز بالمباراة بـ 105 نقاط مقابل 101 لفريق إنديانا بيسرز.

ليتأهل كليفلاند كافالييرز بفضل فوزه بأربع مباريات مقابل ثلاثة إلى الدور الإقصائي نصف النهائي للمجلس الشرقي، حيث سيلتقي بفريق تورونتو رابتورز الذي انتصر على واشنطن ويزاردز بأربع مباريات مقابل مباراتين.