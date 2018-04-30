ميسي يقود برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

هددت مغادرة البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان العام الماضي، موسم برشلونة قبل أن يبدأ، لكن كل المراهنات على تعثر الفريق، لم تضع في حساباتها إبداع وتألق ليونيل ميسي بهذا الشكل المؤثر.

وطغى سحر ميسي على رحيل نيمار، وكذلك على تراجع مستوى لويس سواريز في بداية الموسم، وتحمل النجم الأرجنتيني مسؤولية أكبر، وقاد برشلونة لإحراز اللقب بعدما سجل 3 أهداف في الفوز 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا، ليحسم الصراع على اللقب.

وبدأ الموسم بشكل مقلق لبرشلونة، إذ خسر ذهاباً وإياباً في كأس السوبر المحلية أغسطس الماضي أمام ريال مدريد، وبدا أنه سيعاني بعد رحيل نيمار، خاصة أن بديله عثمان ديمبلي تعرض لإصابة خطيرة وغاب لفترة طويلة.

لكن الفضل الأول يعود إلى ميسي في نجاح برشلونة، رغم ذلك في التفوق على ريال، وإحراز لقب الدوري للمرة الـ 25 في تاريخه.

واضطر ميسي إلى إعادة اكتشاف نفسه، بعدما اعتاد اللعب في ثلاثي هجومي مع نيمار وسواريز في آخر 3 مواسم، ونجح النجم الأرجنتيني في تعويض معاناة زميله مهاجم الأوروغواي في بداية الموسم الجديد.

وفي الوقت الذي عانى فيه سواريز من مشكلات في الركبة، وواجه صعوبات في التأقلم على اللعب من دون نيمار، كان ميسي يتألق بمفرده وسجل 11 هدفاً، ليفوز برشلونة في أول 7 مباريات بالدوري، ويتقدم بـ 7 نقاط على أقرب منافسيه.

واستمر إبداع ميسي في مسيرة برشلونة خلال الموسم، وسجل الهدف الأول في الفوز 2-0 على أتلتيك بلباو العنيد، وقاد انتفاضة الانتصار 4-2 خارج الأرض على ريال سوسييداد، ومنح تمريرة حاسمة لجوردي ألبا في التعادل قرب النهاية مع فالنسيا، الذي كان ينافس في البداية على اللقب.

وينفرد ميسي تماماً بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 32 هدفاً، بعدما سجل ثلاثية في شباك ديبورتيفو، بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو.