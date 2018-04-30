ريال مدريد يستعد للقاء ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع ريال مدريد الإسباني إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي وبلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الثالثة توالياً والـ 16 في تاريخه، وذلك عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وللمرة الثانية في غضون 12 شهراً، يعود ريال إلى "سانتياغو برنابيو" وهو متقدم على بايرن ميونيخ 2-1، لكن هذه المرة في دور الأربعة عوضاً عن ربع النهائي، وبالتالي، يأمل بأن يجدد تفوقه على العملاق البافاري الذي خسر الإياب الموسم الماضي في مدريد بنتيجة كبيرة 2-4 بعد التمديد، بعدما انتهى الوقت الأصلي لصالح بطل ألمانيا 2-1.

ويقف التاريخ ضد بايرن إذ لم ينجح سوى فريق واحد في تاريخ المسابقة القارية في تعويض خسارته ذهاباً على أرضه وبلوغ النهائي، وهو أياكس امستردام الهولندي الذي خسر على أرضه في موسم 1995-1996 ضد باناثينايكوس اليوناني صفر-1، ثم فاز إياباً على ملعب الأخير 3-صفر.