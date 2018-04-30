تفاقم أزمة محمد صلاح مع "الاتحاد المصري"

الشارقة 24 - محمود علي:

تفاقمت أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري مع اتحاد الكرة ببلاده وذلك بسبب استخدام الاتحاد لصور للاعب في بعض الملصقات الدعائية من دون موافقة اللاعب والشركة الراعية له.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعنوان #ادعم_محمد_صلاح الذي تصدر موقع التواصل في جميع دول العالم.

وخرج اللاعب عن صمته اليوم بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جداً.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا"، ما أشعل موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر فإن اتحاد الكرة المصري يعمل على حل الأزمة بشكل عاجل في ظل تهديدات بعدم مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا.

وأعلن خالد عبد العزيز وزير الرياضة المصري تعهده بحل المشكلة حيث قال في حسابه على تويتر: "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح قدوة للشباب المصري... محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".

وكان رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح قد نشر العديد من التغريدات خلال الفترة الماضية حول المشكلة متهماً اتحاد الكرة المصري بعدم الرد على مراسلاته.