فيورنتينا يقضي على آمال نابولي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعثر نابولي الطامح بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، أمام مضيفه فيورنتينا، بالخسارة 3-0، ضمن منافسات الجولة 35.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد نابولي، الذي يحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 – 1990، عند 84 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، الذي أصبح بحاجة للحصول على ست نقاط خلال مبارياته الثلاث الأخيرة لحسم اللقب لصالحه رسمياً دون النظر لنتائج نابولي.

في المقابل، ارتفع رصيد فيورنتينا، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 54 نقطة في المركز التاسع، ليحافظ على آماله في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.