مانشستر يونايتد يحافظ على وصافة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حسم مانشستر يونايتد، قمة الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أرسنال 2 / 1.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله بول بوجبا في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل هينريك مخيتريان هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 51 قبل أن يسجل مروان فيلايني هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد أرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن هذا الفوز هو الـ 24 لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ 12 لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والتعادل في ست مباريات.