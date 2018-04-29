البريطاني هاميلتون يفوز بلقب سباق فورمولا-1 في أذربيجان

الشارقة 24 - أسعد خليل:

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بلقب سباق جائزة أذربيجان الكبرى في إطار بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1.

وبهذا، انتزع هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة من منافسه التقليدي العنيد الألماني سيباستيان فيتيل.

وحل الفنلندي كيمي رايكونن السائق الآخر لفريق فيراري في المركز الثاني متفوقاً على سيرخيو بيريز سائق فورس إنديا والذي احتل المركز الثالث.

وحقق هاميلتون اليوم أول انتصار له في الموسم الحالي بعدما حسم فيتيل لصالحه أول سباقين في أستراليا والبحرين فيما فاز دانيال ريتشاردو سائق ريد بول بالسباق الصيني قبل أسبوعين.

وبهذا، انتزع هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق أربع نقاط أمام فيتيل.