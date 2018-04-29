مفاجآت بالجملة في مهرجان اعتزال حسام غالي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت الشركة المنظمة لمهرجان اعتزال حسام غالي قائد الأهلي المصري برئاسة كريم خيرت عن توجيه الدعوة لعدد من اللاعبين والمدربين من أجل حضور حفل تكريم اللاعب الذي سيقام في الإمارات يوم 11 مايو المقبل من خلال مباراة مع فريق أياكس أمستردام الهولندي وذلك على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وسيتواجد العديد من نجوم النادي الأهلي المصري ومن بينهم محمد بركات وعماد متعب، بالإضافة إلى النجم أحمد حسام ميدو.

وأكد خيرت أن الأسطورة الهولندي فان دير سار سيكون ضمن بعثة الفريق التي يترأسها رئيس النادي الهولندي.