المدرب أنشيلوتي يرفض عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكدت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي رفض عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.

ويبحث اتحاد الكرة الإيطالي عن مدرب جديد لخلافة جيان بيرو فينتورا الذي رحل عن منصبه عقب فشل الأزوري في بلوغ كأس العالم.

ودخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع أنشيلوتي المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، ولكن وفقاً لصحيفة "ال كوريري ديللو سبورت" فإن أنشيلوتي رفض العرض.

وكان أنشيلوتي، الذي لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر الماضي، هو المرشح الأول لتدريب المنتخب الإيطالي في الأسابيع الأخيرة.

ورفض أنشيلوتي أيضاً في ديسمبر الماضي تولي تدريب إيطاليا.