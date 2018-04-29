نادي كييفو الإيطالي يستغني عن خدمات المدرب رولاندو ماران

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي كييفو الإيطالي رسمياً، إقالة مدربه رولاندو ماران، وقرر كييفو الاستعانة بمدرب الشباب لورينزو دانا، في منصب المدير الفني للفريق الأول خلفاً لماران.

وفاز كييفو في ثلاث مباريات فقط، منذ نوفمبر الماضي، وتراجع كييفو من المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إلى المركز السادس عشر، ليصبح مهدداً بالهبوط مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم.

وخسر كييفو أمام مضيفه روما 1-4 ليتوقف رصيده عند 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وجمع كييفو 11 نقطة فقط في آخر 21 مباراة له في الدوري الإيطالي.