الألماني الدولي فيسترمان يعتزل عالم كرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم، قرر الألماني الدولي السابق هيكو فيسترمان، اعتزال كرة القدم، بعد توصله لاتفاق مع فريقه اوستريا فيينا النمساوي، على فسخ عقده.

ولم يتعاف فيسترمان البالغ من العمر 34 عاماً، مطلقاً من الإصابة التي لحقت به في غضروف الركبة في نوفمبر الماضي.

وأكد فيسترمان في بيان عبر الموقع الرسمي لاوستريا فيينا "الوقت يمر وجسدك يأمرك بالتوقف عن كرة القدم، لقد وصلت لهذه النقطة الآن، مسيرتي الاحترافية انتهت".

واحترف فيسترمان خلال مسيرته في أرمينيا بيلفيد، وشالكه وهامبورج وإشبيلية الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي واوستريا فيينا النمساوي.

وشارك فيسترمان في 318 مباراة بالبوندسليجا وفي 27 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.