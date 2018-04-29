بوسطن سيلتك يبلغ الدور الثاني في نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حل ميلواكي باكس ضيفاً على نظيره بوسطن سيلتيك في المباراة السابعة الحاسمة في سلسلة الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان الفريقان قد تعادلا بـ 3 انتصارات لكل في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

بوسطن سجل 15 نقطة متتالية، وبادر بالتقدم بـ 30 نقطة مقابل 17 بنهاية الربع الأول.

وفي الربع الثاني تفوق الفريق الضيف بفارق 5 نقاط، لينتهي النصف الأول من المباراة بواقع 50 لـ 42 لصالح أصحاب الأرض.

ونجح الفرق الضيف في تقليص الفارق إلى 3 نقاط في بداية الربع الثالث، ثم استعاد بوسطن توازنه مع تألق كل من آل هورفورد وتيري روزيه حيث سجل كل منهما 26 نقطة ليسهما في فوز بوسطن بـ 112 مقابل 96.

ليحقق بوسطن سيلتيك فوزه الرابع مقابل 3، ليتأهل للدور الثاني من الإقصاءات.

ويلتقي بوسطن في الدور الثاني من الإقصاءات فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، حيث تجرى المباراة الأولى على ملعب "تي دي غاردين" الإثنين 30 أبريل.