النجم هيغواين يقود يوفنتوس للفوز على إنتر في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



نجا يوفنتوس من خسارة محققة أمام إنتر ميلان المنقوص عددياً، وعوض سريعاً سقوطه الموجع في أرضه ضد مطارده نابولي، فتخطى مضيفه اللومباردي القوي 3-2 في المرحلة 35 من الدوري الإيطالي في كرة القدم.



تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق البرازيلي دوجلاس كوستا في الدقيقة 14، وتعرض إنتر لضربة موجعة لطرد ماتياس فيتشينو في الدقيقة 18 لكن رغم النقص العددي أدرك الأرجنتيني ماورو إيكاردي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52.



وسجل إنتر ميلان هدفاً بنيران صديقة في الدقيقة 65، أحرزه أندريا بارتزالي مدافع يوفنتوس بطريق الخطأ في مرمى فريقه.



ولكن يوفنتوس انتفض في اللحظات الأخيرة حيث سجل كوادرادو هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 87، وفي الدقيقة 89 خطف هيجواين هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز.



واقترب يوفنتوس بهذا الفوز خطوة حاسمة من اللقب السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 88 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الموسم بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي، الأحد، مع مضيفه فيورنتينا.