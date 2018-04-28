ريال مدريد يتمسك بالمركز الثالث في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على ضيفه ليغانيس، 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما جاريث بيل في الدقيقة الثامنة وبورخا مايورال في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، وفي الشوط الثاني، سجل داركو براساناك هدف حفظ ماء الوجه لليجانيس في الدقيقة 66.

ليرفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، الوصيف وتوقف رصيد ليغانيس عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز الريال 2 / 1.