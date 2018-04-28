كولن يهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تلقى نادي كولن خسارة قاسية من فرايبورج في الجولة 32 من الدوري الألماني، 3-2، ليهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية.

سجل أهداف فرايبورج نيلز بيترسن (هدفين) في الدقيقتين 14 و52 ولوكاس هولير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي كولن بيتينكورت ليوناردو في الدقيقتين 82 و87.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد كولن عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وكان كولون عاد للبوندسليجا في موسم 2014 / 2015، وقضى أربعة مواسم في البوندسليجا قبل أن يهبط هذا الموسم.

بايرن يقسو على فرانكفورت:

على ملعب أليانز أرينا، فاز بايرن ميونخ فوزاً على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4 / 1.

وسجل أهداف بايرن ميونخ نيكلاس دوريتش وساندرو فاجنر ورافينيا ونيكلاس سول في الدقائق 43 و76 و87 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت سباستيان هيلير في الدقيقة 78.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع.

وكان بايرن ميونخ قد حسم لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على أوجسبورج 4 / 1 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

هامبورج ينعش آماله بالبقاء:

على الملعب فوكسفاجن أرينا، جدد هامبورج آماله في البقاء بالبوندسليجا بتغلبه على فولفسبورج 3 / 1.

سجل أهداف هامبورج بوبي شوو وود في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ولويس هولتبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولوكا فالدشميدت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فولفسبورج جوسيب بريكالو في الدقيقة 78.

ورفع هامبورج رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق نقطتين خلف فولفسبورج صاحب المركز الخامس عشر.