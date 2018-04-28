فيتيل أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان "للفورمولا 1"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري، من تحقيق أسرع زمن في التجربة الرسمية لسباق الجائزة الكبرى المقرر يوم غد الأحد في أذربيجان، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لينطلق بذلك في السباق من المركز الأول.

وحقق فيتيل، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم، أسرع زمن للفة على مضمار باكو حيث سجل دقيقة واحدة و498، 41 ثانية متفوقاً على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

واحتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثالث في التجارب الرسمية، وتلاه في المركز الرابع، الأسترالي دانييل ريتشاردو سائق ريد بول، الذي كان قد توج بسباق أذربيجان في العام الماضي وفاز بسباق الصين قبل أسبوعين.