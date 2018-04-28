بتفوقه على هاميلتون

فيتيل أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان "للفورمولا 1"

  • السبت 28, أبريل 2018 في 7:24 م
  • سيبستيان فيتيل
    سيبستيان فيتيل
سينطلق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري من المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى المقرر الأحد في أذربيجان، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعد أن حقق أسرع زمن في التجارب الرسمية.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تمكن الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري، من تحقيق أسرع زمن في التجربة الرسمية لسباق الجائزة الكبرى المقرر يوم غد الأحد في أذربيجان، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لينطلق بذلك في السباق من المركز الأول.
 
وحقق فيتيل، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم، أسرع زمن للفة على مضمار باكو حيث سجل دقيقة واحدة و498، 41 ثانية متفوقاً على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
 
واحتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثالث في التجارب الرسمية، وتلاه في المركز الرابع، الأسترالي دانييل ريتشاردو سائق ريد بول، الذي كان قد توج بسباق أذربيجان في العام الماضي وفاز بسباق الصين قبل أسبوعين.