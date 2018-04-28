ليفربول يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سقط ليفربول بفخ التعادل للمرة الثالثة، خلال أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعادل سلبياً على ملعبه مع ستوك سيتي المهدد بالهبوط، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 36 من المسابقة.

وحصد ليفربول نقطة واحدة بالتعادل، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، بفارق 18 نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي حسم اللقب بالفعل، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي يستضيف أرسنال الأحد في المرحلة نفسها.

وأنعش ستوك سيتي آماله في البقاء بالدوري الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن عشر، علماً بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة، إلى جانب مباراتيه في المرحلتين المتبقيتين بالدوري.